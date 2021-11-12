«Чувствую себя птицей». Летающие лыжники из Нижнего Тагила — о том, почему Россия не побеждает на Олимпиаде, своей зарплате и спортивных мечтах

Два крупных международных старта по прыжкам на лыжах с трамплина увидят тагильчане и гости нашего города этой осенью. 20 и 21 ноября на горе Долгой стартует Кубок мира среди мужчин, а 27 и 28 ноября — этап Кубка мира среди женщин. Накануне масштабных международных соревнований журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина поговорила с тренером спортшколы «Аист» и тремя лучшими лыжниками о необычном виде спорта.

Нижний Тагил — один из трёх городов России, где есть трамплинный комплекс, соответствующий международным стандартам. Спортивное сооружение входит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира».

Трамплины на Долгой появились в 60-е годы прошлого века, их установили по приказу директора Высокогорского рудо­управления Сергея Николаева, который был большим поклонником прыжков на лыжах. Сначала на горе установили 70-метровый трамплин для соревнований и 20-метровый для тренировок начинающих лыжников. Позже началось строительство новых трамплинов и модернизация старых. Сегодня комплекс включает в себя трамплины проектной мощностью К-5, К-20, К-40, К-60, предназначенные для тренировок и детских соревнований, и олимпийские К-90 и К-120.

Каждый ребёнок может абсолютно бесплатно записаться в спортивную школу и стать летающим лыжником. Воспитанники школы представляют Россию за рубежом и завоёвывают призовые места.

Лыжник Вадим Шишкин, 26 лет

26 лет — солидный возраст для любого спортсмена, тем более для летающего лыжника. После 20 лет многие заканчивают спортивную карьеру из-за ухудшения результатов. Но достижения Вадима Шишкина позволяют ему остаться в спорте. У тагильчанина за спиной около пяти тысяч прыжков с трамплина, несколько раз он выигрывал первенство России среди юниоров. Спортом Вадим занимается 18 лет.

Фото предоставлено Вадимом Шишкиным Фото предоставлено Вадимом Шишкиным

«Как-то у нас проходил чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Мне тогда лет восемь было. Мне очень понравилось, как лыжники прыгают, я тоже захотел летать. Это же такой адреналин. Родители были только за», — вспоминает Вадим.

Маленький Вадим записался в спортивную школу «Аист». Обучение там абсолютно бесплатное, экипировку и лыжи детям также выдают. Сначала Вадим просто учился кататься на детской горнолыжной трассе, а после начал прыгать с маленьких кочек. Говорит, что уже давно не боится высоты. Травмироваться тоже не боится: по его словам, этот вид спорта намного безопаснее, чем хоккей или футбол. Самая серьёзная травма, которая была у Вадима, — это частичный разрыв связок колена.

«Во время прыжка получаю удовольствие, думаю о том, как бы дальше улететь. Чувствую себя птицей», — признаётся лыжник.

Спортсмен тренируется шесть раз в неделю по три часа в день. Тренировка состоит из пробежки, разминки, имитации прыжка и самого прыжка с трамплина. Правда, сейчас, в межсезонье, трамплины не работают и лыжники занимаются только в зале.

«Прыжки с трамплина — это спорт координационный, поэтому нужно постоянно тренировать координацию и следить за весом. Чем меньше вес, тем дальше летишь. В среднем лыжники весят 55–60 килограммов, мой вес составляет 55,5 килограмма».

Благодаря поездкам на спортивные соревнования, которые оплачивает Федерация прыжков на лыжах с трамплина, Вадим побывал в Австралии, Германии, Норвегии, Словении, Японии и других странах. Тагильчанин говорит, что в Нижнем Тагиле самая лучшая школа летающих лыжников. При этом признаёт, что Россия отстаёт от Европы в прыжках с трамплина из-за отсутствия единой системы обучения.

«У нас этот вид спорта не так популярен. Россия отстаёт от Европы. Мне кажется, проблема в том, что у нас нет какой-то единой системы, у каждого тренера своё видение этого спорта, поэтому приходится постоянно подстраиваться. В Европе это всё грамотно устроено, там учёные вычисляют, как лучше прыгнуть, а у нас всё на глаз», — говорит парень.

Вадим совмещает работу с учёбой. Он в заочной форме осваивает профессию тренера в Чайковском государственном институте физической культуры, заканчивает магистратуру. До этого обучался в бакалавриате Нижнетагильского педагогического института.

«Когда результаты плохие и места достаются плохие, пропадает желание заниматься прыжками дальше. Но это быстро проходит. Родители поддерживают. Моя главная мечта — победа на Олимпиаде», — поделился Вадим Шишкин.

Лыжница Кристина Прокопьева, 21 год

Кристина — гордость спортивной школы «Аист». Лыжница входит в основной состав сборной России и готовится к Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2022 года в Китае. Прямо сейчас Кристина тренируется в составе сборной России в Швеции.

Видео предоставлено Дмитрием Едоминым / тренировка Кристины в аэродинамической трубе в Стокгольме

В спорт девушка пришла, когда ей было 13 лет. В 2014 году она увидела по телевизору, как лыжники прыгают с трамплина на Олимпиаде в Сочи. Кристина загорелась идеей и сказала родителям, что хочет летать. Сначала они отговаривали дочь от этого решения, но девушка была настойчива.

«Обычно к нам отдают детей в возрасте 8–10 лет. Но Кристина пришла к нам почти в 14. Это индивидуум. Сейчас она уверенно занимает лидирующие позиции в основном составе сборной команды России. Она очень упорная и целеустремлённая», — говорит о Кристине её тренер Дмитрий Едомин.

Фото предоставлено Кристиной Прокопьевой Фото предоставлено Кристиной Прокопьевой Фото предоставлено Кристиной Прокопьевой

Кристина прыгает с самых высоких трамплинов. Страха высоты давно уже нет, волнение присутствует лишь на соревнованиях.

«Во время прыжка чувствую свободу… Эта высота, полёт... Невозможно передать словами», — делится тагильчанка.

Главные достижения Кристины — призовые места на Континентальном кубке FIS по прыжкам с трамплина. Также она гордится, что попала в топ-10 на этапах летнего Гран-при. Зарплату тагильчанка получает в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Свердловской области и ЦСП Москвы. Доход 21-летней девушки достигает 40 тысяч рублей в месяц.

«Хороший прыжок — это не только далёкий, но и технично исполненный прыжок. Ровный, без лишних движений, красивый полёт, чистое приземление», — рассказывает Кристина.

Фото предоставлено Кристиной Прокопьевой Фото предоставлено Кристиной Прокопьевой Фото предоставлено Кристиной Прокопьевой

Сейчас Кристина находится в академическом отпуске: она решила приостановить образовательный процесс, потому что очень трудно совмещать профессиональный спорт с обучением. В день у Кристины по две-три тренировки, выходной раз в три дня. Спортсменка тренируется на трамплине, в зале и на стадионе — всё ради победы на Олимпиаде.

«Помимо спорта ничем не занимаюсь — не хватает времени. Дома нахожусь очень мало времени, постоянно в разъездах, приезжаю на пять-шесть дней и уезжаю на две-три недели. Очень тяжело с таким графиком, хочется больше времени проводить с семьёй», — признаётся Кристина Прокопьева.

Лыжник Михаил Пуртов, 19 лет

Михаил занимается прыжками с трамплина 12 лет. До этого пробовал себя в гимнастике и плавании, но любовь случилась именно с прыжками с трамплина.

«У меня старший брат занимался лыжным двоеборьем, но мне бегать не нравится, поэтому я пошёл в прыжки с трамплина. Начал заниматься в семь лет, как только в школу пошёл. Сначала было страшно прыгать, но со временем освоился. Это как вождение на машине: страшно, но интересно, — поделился Михаил. — Мой первый прыжок был с К-10. Было очень много эмоций, было страшно прыгать, я чуть не заплакал, но сдержался».

Фото предоставлено Михаилом Пуртовым Фото предоставлено Михаилом Пуртовым Фото предоставлено Михаилом Пуртовым

Юноша начал зарабатывать на спорте ещё в 16 лет, с хорошими результатами зарплату можно заслужить уже в 14 лет. Михаил говорит, что получает около 15 тысяч рублей. Зарплата зависит от результатов на соревнованиях.

Своим главным достижением спортсмен называет победу на первенстве мира среди юниоров, которая случилась два года назад в Финляндии. Парень тоже объездил пол-Европы. Иностранный язык Миша знает плохо, на соревнованиях его выручает тренер, который владеет разговорным английским.

Видео предоставлено Дмитрием Едоминым / Михаил прыгает в Сочи с трамплина К-120

Михаил очно учится на тренера в Чайковской академии на втором курсе. Для него составляют индивидуальный план учёбы, благодаря которому в вуз он может не приходить по несколько месяцев. Часть занятий проходит дистанционно в Zoom.

«Когда на сборы приезжаю в Чайковский, захожу в академию, а так специально в институт не езжу. Учусь средне, на тройки, для меня сейчас спорт важнее», — рассказал Михаил Пуртов.

Обычный день спортсмена проходит так: утром он выполняет задания, которые ему отправили из университета, после идёт на трёхчасовую тренировку, по вечерам гуляет с друзьями. Девушки у Михаила нет, потому что «некогда». Спорт и учёба намного важнее.

На Кубке мира по прыжкам с трамплина тагильчанин хочет попасть в топ-30, для него это будет хорошим результатом.

Тренер Дмитрий Едомин

Дмитрию Едомину 47 лет, из них 12 он работает в «Аисте» тренером по прыжкам с трамплина. У него занимаются четверо юношей и две девочки, при этом всего в спортшколе на летающих лыжников учатся около 100 детей. По словам тренера, в Нижнем Тагиле этот вид спорта не очень популярен. И на то есть причина.

«Мы можем набирать детей только с восьми лет, сколько с этим ни бьёмся, ничего не меняется. И когда мы открываем набор, все спортивные дети, как правило, разобраны. Они уже занимаются плаванием, гимнастикой, футболом. Я убеждён, что детей нужно набирать минимум с шести лет», — считает тренер спортивной школы «Аист» Дмитрий Едомин.

Дмитрий рассказывает, что из группы в 20 человек мастерами спорта становятся единицы. Если два или три ребёнка получили такое звание, уже хорошо, говорит тренер. Также он отмечает, что сейчас «прыгать» приходит в два раза больше девочек, чем мальчиков. Для развития этого вида спорта, считает Дмитрий, в России нужно менять систему обучения летающих лыжников.