Тагильский хоккеист попал в расширенный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине

Уроженец Нижнего Тагила Семён Чистяков попал в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

21-летний спортсмен начал свою карьеру в нижнетагильской хоккейной школе «Спутник». После продолжил играть за юниорскую команду «Трактор» из Челябинска. В 2019 году перешёл в омский «Авангард». Сезон 2020/2021 начал в составе омского «Авангарда». Также сыграл на Кубке Карьяла в составе сборной России. В сезоне 2020/2021 Чистяков стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В феврале 2021 года в составе сборной России Семён стал победителем Евротура. В этом году Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Первый матч наша сборная сыграет 9 февраля против команды Швейцарии.