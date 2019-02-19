«Российская газета»: Предложения об ограничении продажи машин поступали в Госдуму от правительств регионов

Предложения по введению запрета продажи автомобилей, не имеющих парковки, поступали в Госдуму от правительств регионов и граждан, со ссылкой на комитет Госдумы по транспорту и строительству пишет «Российская газета».

«Да, предложения по введению соответствующей нормы поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьёз их никто не воспринимал», — сообщает издание.

Собеседники «Российской газеты» в парламенте заявили, что законопроектов на эту тему никто не разрабатывал. Издание предположило, что для введения ограничений необходимо вносить поправки в законы о безопасности дорожного движения и регистрации транспортных средств, которые только вступят в силу в августе 2019 года.

Ранее, 16 февраля, агентство Ura.ru со ссылкой на источники в ГД рассказало о том, что в российском парламенте кулуарно обсуждают идею запрета продажи автомобилей водителям без парковочного места. О готовящемся законопроекте в публикации речи не шло.

В Госдуме раскритиковали публикацию издания. На официальном сайте парламента появилось опровержение от главы комитета по транспорту Евгения Москвичёва: «Нет у нас законопроекта такого, и мы считаем, что запрета никакого не должно быть. Это просто "фейк"».

19 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы поручил провести проверку издания Ura.ru после публикации заметки про якобы рассматриваемый законопроект о запрете покупать машину без гаража, сообщается на сайте парламента. Он распорядился запросить у издания источник информации, «изучить, кто является учредителем средства массовой информации», и доложить на заседании.