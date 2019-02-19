Спикер Госдумы поручил проверить Ura.ru после новости про запрет покупать машину без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку издания Ura.ru после публикации заметки про якобы рассматриваемый законопроект о запрете покупать машину без гаража, сообщается на сайте парламента.

На заседании 19 февраля Володин опросил все комитеты по поводу того, существует ли подобная инициатива, — ему ответили отрицательно. Тогда спикер распорядился запросить у издания источник информации, «изучить, кто является учредителем средства массовой информации», и доложить на заседании.

«Почему распространяются данные фейки? Кто за ними стоит? Какой источник информации? Если нет законодательной инициативы, если данный вопрос не обсуждался в Госдуме, почему придумывают и дальше вбрасывают это в повестку?» — сказал Володин.

Материал Ura.ru, который спикер назвал фейковым, опубликован 16 февраля. В нём издание со ссылкой на неназванный источник в Думе сообщало, что инициатива поступила из регионов, где жалуются на отсутствие парковочных мест во дворах.