Россия ввела санкции против американских дипломатов

Россия запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, сообщается в релизе Министерства иностранных дел.

«27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. Это ещё раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединённых Штатов в международных делах. Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств», – заявили в российском МИДе.

Помимо этого запрета на использование дачи и склада, представители российского МИДа потребовали от США до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России. Число служащих в американских дипломатических учреждениях в России, таким образом, должно уменьшиться до 455 человек.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет антироссийских санкций. За проголосовали 388 конгрессменов, против выступили двое. Документ направлен в Сенат, далее его должен подписать президент США Дональд Трамп, который, по словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, одобряет «жёсткие» санкции против России.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ИА «Амител»