Россия вернёт первое место медального зачёта Олимпиады в Сочи

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) сборная Россия восстановит девять наград Олимпиады в Сочи и вернётся на первое место медального зачёта Игр-2014, пишет «Р-Спорт».

По итогам решения суда будут восстановлены две золотые медали (Александр Легков и Александр Третьяков), шесть серебряных (Ольга Фаткулина, Максим Вылегжанин, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков/Вылегжанин, Вылегжанин/Никита Крюков, Альберт Демченко и сборная России по санному спорту) и одна бронзовая (Елена Никитина).

Таким образом, в активе сборной России станет 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. У команды Норвегии, на данный момент занимающей первое место в медальном зачёте, также 11 золотых наград, но только 5 серебряных.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета отстранить их пожизненно от участия в Олимпийских играх. Санкции в отношении этих спортсменов аннулированы, результаты их выступлений в Сочи в 2014 году снова считаются действительными. Кроме того, апелляции ещё 11 спортсменов суд удовлетворил частично, пожизненное отстранение им заменили на запрет на участие в Играх в Южной Корее.