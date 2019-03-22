Россия проиграла Бельгии в первом матче квалификации на Евро-2020

Российская сборная уступила команде Бельгии со счётом 1:3 в первом матче квалификации на чемпионат Европы 2020 года, сообщается в Twitter сборной.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс. Через две минуты Денис Черышев забил ответный гол. Бельгия вышла вперёд на 45-й минуте — пенальти реализовал Эден Азар, а на 88-й минуте он оформил дубль. Следующий матч квалификации сборная России проведёт 24 марта против Казахстана.

Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года.