Россия предоставила Кубе кредит в 38 млн евро на приобретение военной техники

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о подписании кредитного соглашения с Кубой на сумму 38 млн евро, пишет «Коммерсантъ». Средства пойдут на содействие развитию кубинского оборонного сектора.

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — сказал Шугаев.

Глава ФСВТС напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года, ранее этой стране был поставлен значительный объём вооружения и военной техники, в том числе в качестве военно-технической помощи.

«Там есть и самолёты, и бронетанковая техника, и артиллерийские системы, и средства ПВО, и морская техника нашего производства. Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», — отметил Шугаев.

По его словам, такое взаимодействие носит стратегический характер, даёт Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой военно-промышленный комплекс.