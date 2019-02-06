Экономика

Россия предоставила Кубе кредит в 38 млн евро на приобретение военной техники

06.02.2019 11:37

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о подписании кредитного соглашения с Кубой на сумму 38 млн евро, пишет «Коммерсантъ». Средства пойдут на содействие развитию кубинского оборонного сектора.

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», сказал Шугаев.

Глава ФСВТС напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года, ранее этой стране был поставлен значительный объём вооружения и военной техники, в том числе в качестве военно-технической помощи.

«Там есть и самолёты, и бронетанковая техника, и артиллерийские системы, и средства ПВО, и морская техника нашего производства. Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», отметил Шугаев.

По его словам, такое взаимодействие носит стратегический характер, даёт Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой военно-промышленный комплекс.

«И эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», добавил глава ФСВТС.

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