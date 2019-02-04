Россия потратит на Евро-2020 1,5 млрд рублей

На организацию матчей Евро-2020 в России будет потрачено 1 594 млн рублей, со ссылкой на материалы заседания рабочей группы совета по развитию физкультуры и спорта при президенте пишет «Интерфакс».

На обеспечение безопасности матчей и других мероприятий в рамках чемпионата выделят 655,96 млн рублей, из этой суммы в этом году 196,79 млн рублей потратят на подготовку и обучение сотрудников частных охранных предприятий и охранных агентств. В 2020 году расходы на обеспечение безопасности матчей и иных мероприятий составят 459,17 млн рублей.

На финансирование деятельности оргкомитета в 2018–2020 годы выделят 376,4 млн рублей, из них на зарплату сотрудникам потратят 144,18 млн рублей (56 сотрудников, каждый в среднем получит 71,5 тысячи рублей в месяц), на аренду офисных помещений — 15,7 млн рублей. На программу волонтёров потратят 134,73 млн рублей, на эксплуатацию временной инфраструктуры — 12,36 млн рублей. На бесплатный проезд зрителей, организаторов, волонтёров выделят 129,36 млн рублей.

Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах: Лондоне, Глазго, Дублине, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Мюнхене, Риме, Будапеште, Бухаресте и Баку. Финал состоится на лондонском стадионе Wembley. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.