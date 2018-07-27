Россия пообещала Комитету против пыток ООН проверить все видеокамеры в колониях

В российских исправительных учреждениях проведут ревизию видеокамер и персональных видеорегистраторов, которые носят сотрудники ИК, пишет «Коммерсантъ». Представители России пообещали Комитету против пыток ООН принять такие меры в ответ на просьбу прокомментировать пытки в ярославской колонии.

«Так, уже в этом году все учреждения пенитенциарной системы ждёт ведомственная проверка. Такое распоряжение отдало руководство ФСИН России после инцидента в ярославской колонии, в которой пытки попали на камеру», — сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Российская делегация также отметила, что Минюст разрабатывает законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания лиц в местах лишения свободы, внести его на рассмотрение Госдумы планируется до конца года.

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала 10-минутное видео пыток заключённого в колонии № 1 в Ярославской области. После того как видео пыток было обнародовано, на сотрудников ФСИН завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, семь человек были отправлены под стражу. Ранее сообщение о пытках в ИК-1 проверяли следователи, но тогда дело возбуждать не стали.

За последние несколько дней также стало известно о ещё двух делах об издевательствах сотрудников ФСИН над заключёнными — в калининградской и брянской колониях.