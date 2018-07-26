В Калининграде завели дело на сотрудника колонии, сломавшего заключённому десять рёбер

В Калининграде завели дело на заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии № 9 Даврона Хакимова, со ссылкой на юриста Наталью Лютую пишет «Дождь».

Его заподозрили в превышении должностных полномочий с применением насилия после того, как он избил заключённого и сломал ему десять рёбер. Инцидент произошёл 30 января 2018 года.

По версии следствия, Хакимов вместе с неустановленными сотрудниками колонии умышленно избил заключённого, нанеся ему множество ударов руками и ногами. В постановлении о заведении дела говорится, что у заключённого зафиксировали перелом десяти рёбер с двух сторон и пневмоторакс.

Дело завели после того, как в колонии провели проверку местная прокуратура и региональное управление ФСБ. Сейчас следователи устанавливают других участников избиения.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключённого ярославской колонии Евгения Макарова. После публикации видео Следственный комитет завёл дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, по нему задержали семерых сотрудников колонии, шестерых из них арестовали.