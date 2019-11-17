Россия поможет Кубе с реконструкцией железных дорог

Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Это очень большой, крупный, перспективный проект, который, конечно же, качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе. Будет заменён подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов», — заявила Матвиенко.

Она также добавила, что в настоящее время уже определена схема финансирования проекта, между РЖД и железными дорогами Кубы ведутся активные переговоры. Несмотря на то что соответствующее межправительственное соглашение подписано, оно пока не ратифицировано на Кубе.