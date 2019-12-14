Россия подаст заявку на проведение Кубка мира-2027 по регби, несмотря на решение WADA

Федерация регби России подаст заявку на проведение Кубка мира-2027, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.

«По поводу заявки на Кубок мира, мы надеемся на то, что решение WADA не скажется. Но решение может быть принято любое. У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем», — заявил председатель высшего совета федерации Игорь Артемьев.

Как пишет ТАСС, Кубок мира по регби проводится раз в четыре года. В 2023 году соревнования пройдут во Франции. На турнире 2019 года, прошедшем в Японии, сборная России проиграла все четыре матча и заняла пятое место в группе А.

Напомним, 9 декабря стало известно, что исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). На четыре года Россия лишилась права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, также российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.