Россия обвинила акционеров ЮКОСа в подкупе свидетеля во время судебных разбирательств в Гааге

Представители России обвинили акционеров ЮКОСа в подкупе ключевого свидетеля, пишет РБК. По словам ответчиков, структуры, связанные с нефтяной компанией ЮКОС, во время арбитражного разбирательства в Гааге заплатили бывшему советнику президента России Андрею Илларионову за его показания.

«Недавно выяснилось в ходе сбора доказательств через обращение к судебным материалам в США, что российские олигархи совершали секретные платежи Андрею Илларионову, одному из ключевых свидетелей в арбитражных разбирательствах», — говорится в заявлении Москвы.

По мнению представителей России в суде, факт выплат подтверждается показаниями бывшего вице-президента ЮКОСа по правовым вопросам Дэвида Годфри, которые тот дал на другом процессе в США. Он рассказывал, что «какая-то часть организации» делала вклад в проект Института Катона, в котором участвовал Илларионов. Андрей Илларионов был советником президента Владимира Путина с 2000 по 2005 годы. В 2010 и 2012 годах он заявил в гаагском арбитраже, что Генпрокуратура России занималась «фабрикацией» улик по уголовному делу против руководства ЮКОСа.

Сам Илларионов назвал заявление представителей России в подкупе «лживыми».

«Такого рода атаки осуществляются против каждого, кто занимает принципиальную позицию, критикуя действия российских властей, в том числе и в деле разгрома компании ЮКОС и похищения её активов. Всё, что я говорил об уничтожении ЮКОСа, является правдой, и никакие лживые заявления, пропаганда и нападки не могут это изменить», — заявил он.

Напомним, в Гааге продолжается разбирательство по поводу компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за прекращение работы компании. В первой инстанции в 2014 году представители акционеров добились выплаты 50 миллиардов долларов. Через два года Окружной суд Гааги отменил это решение. Новое решение по апелляции акционеров ЮКОСа ожидается в 2018 году.