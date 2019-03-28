Россия безвозмездно выделит Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил «Интерфаксу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Совсем недавно, в марте, об этом ещё неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», — сказал он.

Ушаков также напомнил, что в 2017 году Россия полностью списала госдолг Киргизии в размере $240 млн.

Ранее, 22 марта, был анонсирован визит президента России Владимира Путина в Киргизию, назначенный на 28 число. 26 марта было опубликовано постановление, согласно которому Россия и Киргизия договорились повысить на 291 тысячу долларов ежегодную арендную плату за землю для российской военной базы, составлявшую 4 миллиона 800 тысяч долларов.