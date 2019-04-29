Россия безвозмездно передала Киргизии партию военной техники на 385 млн рублей

Россия безвозмездно передала Киргизии очередную партию бронетанковой и вертолётной техники на сумму более 385 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в Министерстве обороны РФ.

Помощь вооружённым силам Киргизии оказывается по линии Организации Договора о коллективной безопасности. В министерстве отметили, что переданная техника будет обеспечивать защиту государства от террористической угрозы. Там также сообщили, что «Российская Федерация уделяет первостепенное внимание повышению боевых возможностей вооружённых сил союзников» и будет в дальнейшем помогать киргизской армии.

На церемонии передачи техники на авиабазе «Кант» (Киргизия) присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.