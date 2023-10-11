Росприроднадзор взыскал с компании «Рифей» 1,7 млн рублей 

Росприроднадзор через суд взыскал с регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) компании «Рифей» 1,7 млн рублей ущерба за ненадлежащее использование земельного участка, сообщили в ведомстве.

В Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение о нарушениях природоохранного законодательства РФ на земельном участке в посёлке городского типа Пелым. Росприроднадзор провёл выездное обследование на указанном участке и зафиксировал факт порчи почвы в результате перекрытия её поверхности. Площадь повреждённых земель составила 3060 кв. м.

«При визуальном осмотре территории было определено, что площадка, на которой размещаются отходы, не оборудована в соответствии с требованиями законодательства», — резюмировали специалисты управления.