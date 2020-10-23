Росприроднадзор опроверг техногенную причину загрязнения на Камчатке

23.10.2020 19:22
Росприроднадзор не подтвердил техногенную причину гибели морских животных на Камчатке, данная версия опровергнута после изучения специалистами сотен проб. Об этом в пятницу на круглом столе РАН сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Радионова уточнила, что в общей сложности проведено порядка пяти тысяч исследований, пробы были взяты в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. Однако, по её словам были обнаружены превышения лишь по некоторым показателям, но они не могли привести к массовой гибели обитателей моря. В ведомстве также сообщили об отсутствии тяжелых металлов в пробах воды, почвы и морских гидробионтов, пишет РИА Новости.
- О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября.
- Позже в Минприроды РФ заявили, что в пробах воды с Камчатки в десять раз превышено содержание вредных веществ.
- Всего из-за экологической катастрофы в Авачинской бухте на Камчатке погибли 95% донных организмов.