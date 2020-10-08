В Минприроды РФ заявили, что в пробах воды с Камчатки в десять раз превышено содержание вредных веществ

Минприроды РФ подготовило отчёт об итогах проведённого анализа проб воды на Камчатке, которые отбирались возле Халактырского пляжа и в Авачинском заливе. В ведомстве сообщили, что в образцах, отобранных Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора, замечено превышение фосфат-иона в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, а фенола — в 2,9 раза.

По остальным веществам превышений допустимой концентрации пока не выявлено. Однако в Минприроды отметили, что химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжёлые металлы, предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки. После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены.

«Определение содержания большинства загрязняющих веществ в воде проводится в течение 24 часов, но ряд анализов вод требует большего времени, связанного с проведением длительной пробоподготовки или с длительностью процедуры согласно нормативному документу на выполнение анализа», — заявили в пресс-службе министерства.

Напомним, в конце сентября местные жители сообщили, что вода у побережья Халактырского пляжа Камчатки изменила цвет и имеет необычный запах. На берег выбросило большое количество погибших морских животных. Сёрферы жаловались на проблемы со здоровьем, в том числе на ухудшение зрения. Власти Камчатки выдвинули несколько версий произошедшего: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность. Позже Минприроды сообщило, что предварительные анализы не выявили следов техногенных загрязнений, но глава региона допустил, что источником загрязнения мог стать Козельский полигон хранения ядохимикатов. В Генпрокуратуре накануне сообщили, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа показали наличие горюче-смазочных материалов.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).