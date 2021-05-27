Роспотребнадзор заявил об отсутствии в Свердловской области пригодных для купания водоёмов

В Свердловской области в настоящее время нет ни одного водоёма, безопасного для купания с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Санитарными врачами были отобраны и исследованы на санитарно-химические показатели 22 пробы воды — 10 из них (45,4%) не соответствуют установленным нормативам. Из 25 проб на микробилогические показатели неудовлетворительными оказались 6 (24%), только по паразитологическим показателям все отобранные пробы (8) отвечали необходимым требованиям.
«На основании вышеизложенного Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает о том, что на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства, и использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.