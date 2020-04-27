Роспотребнадзор заявил о наличии коронавируса у половины жителей Санкт-Петербурга

Почти половина жителей Санкт-Петербурга являются бессимптомными носителями коронавируса, заявили «Интерфаксу» в городском управлении Роспотребнадзора.

«Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идёт такое заражение», — рассказала пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.

Такие данные она привела на основе заявлений главы Роспотребназора Анны Поповой. Скорынина отметила, что число инфицированных в городе растёт, в том числе среди медработников из-за их недобросовестных коллег, которые не соблюдали карантин по приезде из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу; эти же медики могли переносить коронавирус между разными местами работы.

«Вот почему у нас появилось постановление, чтобы врачи работали на основной работе, чтобы не было дополнительной», — отметила она.

Накануне в Мариинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о возможном заражении почти 50 сотрудников коронавирусом. В тот же день стало известно о смерти от вируса нейрохирурга высшей категории Алексея Филиппова, завотделением в Александровской больнице. Ранее, 25 апреля, скончался врач Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. С начала месяца в городе скончались четыре медсестры — у всех тест на коронавирус был положительным.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».