Роспотребнадзор сообщил о создании высокоточного теста для диагностики коронавируса

Новый набор реагентов для выявления коронавируса разработал научно-исследовательский институт Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

Тест успешно прошёл клинические испытания и уже зарегистрирован для использования в России, он соответствует современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет не только выявлять в одном исследовании SARS-CoV-2, но и дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov. Проведение исследований на коронавирус большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их.

В России разработаны три лекарства, которые потенциально могут применяться для лечения больных коронавирусом, рассказывал руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Кроме того, по его словам, в России разрабатываются три вакцины против инфекции. Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о разработке семи прототипов вакцины против коронавируса. Также ФМБА сделало аппарат для искусственной вентиляции лёгких для лечения двух-четырёх человек одновременно.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».