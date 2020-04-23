Роспотребнадзор рассказал, как будут работать кафе и рестораны после окончания режима самоизоляции

Роспотребнадзор составил план возвращения к работе для заведений общепита, согласно которому отмена ограничений будет происходить поэтапно.

Как пишет РИА Новости, после окончания режима самоизоляции открыться смогут только небольшие заведения, площадь которых составляет не больше 50 кв. м, рассчитанные не более чем на 10 гостей.

Кафе и рестораны вместимостью более 20 человек смогут приступить к работе после того, как в конкретном регионе заболеваемость начнёт снижаться. Им разрешат проводить банкеты при условии, что за одним столом будет не больше двух человек, а расстояние между столами составит не меньше метра.

К работе в штатном режиме все заведения смогут вернуться только при условии, что в том или ином регионе нет заражённых, а в стране есть устойчивая тенденция к снижению числа заболевших.

Напомним, на сегодняшний день работа кафе и ресторанов возможна только в режиме доставки.

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