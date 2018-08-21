Роспотребнадзор проверит воду из вновь позеленевшего Черноисточинского пруда

Специалисты Роспотребнадзора проверят воду Черноисточинского пруда, который снабжает в Нижнем Тагиле питьевой водой жителей Гальянки и Вагонки. В августе водоём снова затянуло сине-зелёными водорослями. Об этом на своей странице в Facebook писал экологический активист Андрей Волегов, к записи он также прикрепил фотографии «загнивающего» пруда. На этой неделе общественник отобрал пробы воды из пруда и направил их на исследование сотрудникам Роспотребнадзора.

«С депутатом Горноуральского городского округа Александром Симоновым произвели отбор проб воды пруда на содержание кислорода, на присутствие гельминтов, на содержание иных веществ и передали для лабораторных исследований воды в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил. Исследования будут проведены в течение двух-трёх недель», — написал Волегов на своей странице в Facebook.

Сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, развиваются в Черноисточинском пруду уже на протяжении нескольких лет. Из-за недостатка кислорода, высокой концентрации аммиака и ионов аммония в водоёме гибнет рыба. В начале августа администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища на 14 лет. Его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. В мэрии рассчитывают на то, что концессия позволит Нижнем Тагилу в будущем избежать возможной экологической катастрофы.

Напомним, в этом году Нижний Тагил даже попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области.