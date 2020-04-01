Роспотребнадзор пригрозил штрафами за использование автомобилей во время самоизоляции

На горячей линии Роспотребнадзора по коронавирусу в Омске рассказали о возможном введении штрафов за использование автомобилей во время режима самоизоляции, пишет Om1.ru.

С 1 апреля на территории Омской области вводится режим самоизоляции. Корреспондент издания позвонила 31 марта на горячую линию Роспотребнадзора, чтобы узнать, сможет ли она во время режима самоизоляции доставить продукты родителям на личном автомобиле.

«Завтра выехать куда-то на машине, может быть, вы ещё сможете. Наказывать ещё не будут. А потом — полная изоляция и штрафы. А по всем другим вопросам звоните в Минтруда», — ответили ей на линии.

Накануне сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи человек — в стране официально зарегистрировано 2337 заболевших. На территории Свердловской области зафиксировано 33 заражённых.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».