Роспотребнадзор помог покупательнице из Нижнего Тагила вернуть деньги за товар

Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области помог вернуть деньги за товар, приобретённый через интернет-магазин Wildberries. Тагильчанка пожаловалась на отказ продавца в возврате средств за купленную игрушку, сообщает официальный сайт Роспотребнадзора по Свердловской области.

Причиной отказа от товара послужила недостоверная информация об игрушке на сайте агрегатора. Женщина приобрела детскую игрушку «Умный зайка», однако в пункте выдачи обнаружила, что игрушка не соответствует тем техническим характеристикам, которые были заявлены в описании к товару: вместо заявленного в карточке товара способа подзарядки через USB-кабель игрушка работает от батареек. На заявку о возврате средств был получен отказ, в связи с чем клиент обратилась в Роспотребнадзор.

«В адрес продавца (ИП Нестеровой Г.С.) сотрудниками Роспотребнадзора было направлено предложение о добровольном удовлетворении требований покупательницы. Предложение сразу же было удовлетворено в полном объёме, и денежные средства были возвращены покупателю. Также продавец принёс извинения в адрес покупательницы», — пояснили в ведомстве.