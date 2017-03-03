Сегодня: Пн, 6 Марта, 2017 | USD 58.91 руб. 1.91   EUR 61.99 руб. 0.98   | 2 °C
06 Мар 2017 12:20 | Метки: Новости, Общество

Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Московской области

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на птицефабрике в Московской области, сообщается на официальном сайте ведомства. 

Где конкретно выявлено заражение птиц этим заболеванием, в официальном сообщении не указывается. Однако руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Анна Брычева в беседе с РБК рассказала, что речь идёт о птицеводческом предприятии «Смена» в Сергиево-Посадском районе.

«Мы об этом сообщаем потому, что есть возможность, хотя и неподтверждённая, заражения людей, то есть персонала предприятия, который контактирует с этой птицей», — сказала она.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что вспышка вируса зафиксирована в Щёлковском и Сергиево-Посадском районах. По его словам, из-за вспышки птичьего гриппа забою подлежат от 400 тысяч до 4 млн голов птицы. Источник также уточнил, что после обнаружения инфекции под наблюдением специалистов находятся 14 человек.

Роспотребнадзор заявил, что в ближайших к птицефабрике населённых пунктах организованы обходы людей, контактировавшие с птицей находятся под наблюдением врачей. 

Кроме того, федеральная служба установила контроль за продажей сельхозпродукции, уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий.

Введена карантинная зона, которая составляет несколько километров.  

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Московской области

Рекомендуемые новости:

64x64
03.Мар.17 18:03 | Комментарии: 0

Нужна помощь! Спортсмен из Нижнего Тагила попал в реанимацию после первенства России по тхэквондо

64x64
03.Мар.17 13:56 | Комментарии: 0

В травмпунктах Нижнего Тагила очереди из-за гололёда. Как правильно требовать компенсацию после неудачного падения

64x64
03.Мар.17 09:11 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: The пятница, «Зверопой» и «Его Величество шоколад»

О том, чем заняться с 3 по 5 марта

Лента новостей

В Нижнем Тагиле ВАЗовская «девятка» врезалась в здание суда В Нижнем Тагиле ВАЗовская «девятка» врезалась в здание суда
06.03.2017 | Комментарии: 0
Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Московской области Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Московской области
06.03.2017 | Комментарии: 0
Суд оставил в силе штраф торговой сети «Светофор» за установку в Нижнем Тагиле минимальной суммы покупки Суд оставил в силе штраф торговой сети «Светофор» за установку в Нижнем Тагиле минимальной суммы покупки
06.03.2017 | Комментарии: 0
19-летняя жительница Нижнего Тагила отсудила у отца почти 3 млн рублей за невыплаченные алименты 19-летняя жительница Нижнего Тагила отсудила у отца почти 3 млн рублей за невыплаченные алименты
06.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Лицензию на освоение шельфа Крыма получила «компания-призрак» «Ъ»: Лицензию на освоение шельфа Крыма получила «компания-призрак»
06.03.2017 | Комментарии: 0
Суд отменил приговор осуждённой за репост Евгении Чудновец. «В течение недели освободят» Суд отменил приговор осуждённой за репост Евгении Чудновец. «В течение недели освободят»
06.03.2017 | Комментарии: 0
Бывший подрядчик космодрома Восточный вернул многомилионные долги по зарплатам Бывший подрядчик космодрома Восточный вернул многомилионные долги по зарплатам
06.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Тарифы на авиаперевозки будут повышены из-за новых требований к контролю «Ъ»: Тарифы на авиаперевозки будут повышены из-за новых требований к контролю
06.03.2017 | Комментарии: 0
«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал, а «Спутник» проиграл пятую игру в серии «Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал, а «Спутник» проиграл пятую игру в серии
06.03.2017 | Комментарии: 0
«Известия»: В Госдуме началась реформа аппарата «Известия»: В Госдуме началась реформа аппарата
06.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Верховный суд не нашёл недочётов в законопроекте об отмене «статьи Дадина» Верховный суд не нашёл недочётов в законопроекте об отмене «статьи Дадина»
05.03.2017 | Комментарии: 0
Нигерийские пираты освободили похищенных моряков из России Нигерийские пираты освободили похищенных моряков из России
05.03.2017 | Комментарии: 0
В Кольцово горит кровля склада В Кольцово горит кровля склада
04.03.2017 | Комментарии: 0
Верхняя Ерзовка: кладовая с забытой историей уникального человека Верхняя Ерзовка: кладовая с забытой историей уникального человека
04.03.2017 | Комментарии: 0
Алексея Навального закидали яйцами на вокзале в Уфе Алексея Навального закидали яйцами на вокзале в Уфе
04.03.2017 | Комментарии: 0
УВЗ закрыл свой долг перед «Альфа-банком» УВЗ закрыл свой долг перед «Альфа-банком»
04.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле задержан нападавший на женщин вор-рецидивист В Нижнем Тагиле задержан нападавший на женщин вор-рецидивист
03.03.2017 | Комментарии: 0
«В окружении Абдулкадырова завелась гадюка». Свердловский главк прокомментировал слухи об отставке начальника тагильской полиции «В окружении Абдулкадырова завелась гадюка». Свердловский главк прокомментировал слухи об отставке начальника тагильской полиции
03.03.2017 | Комментарии: 0
Нужна помощь! Спортсмен из Нижнего Тагила попал в реанимацию после первенства России по тхэквондо Нужна помощь! Спортсмен из Нижнего Тагила попал в реанимацию после первенства России по тхэквондо
03.03.2017 | Комментарии: 0
После жалобы Жириновского прокуратура нашла нарушения на сентябрьских выборах в Госдуму в Нижнем Тагиле После жалобы Жириновского прокуратура нашла нарушения на сентябрьских выборах в Госдуму в Нижнем Тагиле
03.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге за коммерческий подкуп осудили исполнительного директора из Нижнего Тагила В Екатеринбурге за коммерческий подкуп осудили исполнительного директора из Нижнего Тагила
03.03.2017 | Комментарии: 0
WADA может внести кофеин в запрещённый список WADA может внести кофеин в запрещённый список
03.03.2017 | Комментарии: 0
Генпрокурор Юрий Чайка назначил главу транспортной прокуратуры Нижнего Тагила Генпрокурор Юрий Чайка назначил главу транспортной прокуратуры Нижнего Тагила
03.03.2017 | Комментарии: 0
Кремль назвал расследование ФБК о Медведеве «творчеством осуждённого гражданина» Кремль назвал расследование ФБК о Медведеве «творчеством осуждённого гражданина»
03.03.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ выделил более 800 млн рублей на премиальные выплаты рабочим дивизиона «Урал» по итогам 2016 года ЕВРАЗ выделил более 800 млн рублей на премиальные выплаты рабочим дивизиона «Урал» по итогам 2016 года
03.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости