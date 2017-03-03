Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Московской области

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на птицефабрике в Московской области, сообщается на официальном сайте ведомства.

Где конкретно выявлено заражение птиц этим заболеванием, в официальном сообщении не указывается. Однако руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Анна Брычева в беседе с РБК рассказала, что речь идёт о птицеводческом предприятии «Смена» в Сергиево-Посадском районе.

«Мы об этом сообщаем потому, что есть возможность, хотя и неподтверждённая, заражения людей, то есть персонала предприятия, который контактирует с этой птицей», — сказала она.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что вспышка вируса зафиксирована в Щёлковском и Сергиево-Посадском районах. По его словам, из-за вспышки птичьего гриппа забою подлежат от 400 тысяч до 4 млн голов птицы. Источник также уточнил, что после обнаружения инфекции под наблюдением специалистов находятся 14 человек.

Роспотребнадзор заявил, что в ближайших к птицефабрике населённых пунктах организованы обходы людей, контактировавшие с птицей находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, федеральная служба установила контроль за продажей сельхозпродукции, уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий.

Введена карантинная зона, которая составляет несколько километров.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС