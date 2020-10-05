Роспотребнадзор не нашёл загрязнений в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке

Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик сообщила, что камчатская лаборатория ведомства исследовала порядка 80 проб воды, песка и останков морских животных, взятых в прибрежной акватории Тихого океана, и не обнаружила загрязнений, сообщается на сайте краевого правительства.

«В тех пробах, которые мы исследовали на своей базе, никаких превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Мы обследовали прибрежную полосу, помимо воды, исследуем песок. Сотрудники МЧС при помощи водолазов помогли нам достать водный грунт, пробы гидробионтов и морских водорослей. Визуальные обследования также не показывают ничего необычного и нестандартного: никаких мёртвых морских животных, выброшенной рыбы, этого на морском побережье нет», — заявила Господарик.

Она добавила, что ещё 19 проб были отправлены в Москву и Владивосток, в том числе в российскую столицу отправилось 250 кг проб, на их исследование понадобится три-четыре дня.

Пробы воды, которые брали на анализ специалисты Камчатгидромета 4 октября, также не показали превышений — по результатам анализа было выявлено только одно незначительное превышение по фенолам в 1,4 ПДК. Глава Камчатгидромета Вера Полякова заявила, что экологическая ситуация на Халактырском пляже улучшается.

«Повторные пробы мы будем отбирать с периодичностью два раза в неделю до тех пор, пока показатели не придут в норму. На этой неделе у нас есть плановый отбор по всей Авачинской бухте с разных глубин. Также сегодня мы возьмём повторные пробы на Халактырском пляже из рек, которые впадают в океан­, — это реки Налычево, Таёнка, Халактырка. По результатам анализов будут приниматься решения, если там будут выявлены какие-то нарушения, начнут работать контролирующие органы», — рассказала Полякова.

О нормализации ситуации в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке рапортует также МЧС.

«Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было, несмотря на то, что они ежедневно работают и на воде, и на берегу», — сообщил начальник главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно после обследования территории.

Напомним, в конце сентября сёрферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды и запаха на Халактырском пляже, они также жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мёртвых морских животных, в том числе осьминогов, морских ежей, тюленей. Первые пробы, взятые в районе Халактырского пляжа, в бухте Малой Лагерной и в акватории Авачинской бухты, показали превышение предельных концентраций по фенолам и нефтепродуктам.

Из-за загрязнения окружающей среды и массовой гибели животных на Камчатке завели административное дело по ст. 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»). Материалы доследственной проверки в связи с гибелью животных на Камчатке переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Криминалисты регионального управления СК продолжают заниматься сбором проб на месте загрязнения, собственное расследование проводит Greenpeace России. Девять человек, в том числе один ребёнок, обратились за помощью к врачам после контакта с загрязнённой водой у берегов Камчатского края, сообщили в Минздраве региона. Пострадавшим поставили диагноз «химический ожог первой степени».