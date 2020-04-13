Роспотребнадзор: Госпитализированные в Белоруссии рабочие не являются жителями Нижнего Тагила

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что 15 россиян, госпитализированных в Белоруссии с подозрением на коронавирус, не являются жителями региона. Об этом сообщает издание «Накануне».

«В ряде информационных агентств прошла информация. По тем данным, которые я буквально только что получил от специалистов правоохранительных органов, среди 15 заболевших граждан из Нижнего Тагила нет. Там были граждане из других регионов нашей страны», — отметил Дмитрий Козловских.

Напомним, 10 апреля глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что 15 россиян, приехавших на строительство БелАЭС и госпитализированных с коронавирусной инфекцией, оказались жителями Нижнего Тагила. Белорусское издание Tut.by отмечает, что первый тест у российских специалистов дал положительный результат, второй тест от другого производителя наличие COVID-19 у пациентов не выявил. Сейчас россияне находятся в Сморгонской центральной районной больнице под охраной милиции. Их ещё раз проверят на наличие инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».