Общество

Роспотребнадзор: Госпитализированные в Белоруссии рабочие не являются жителями Нижнего Тагила

13.04.2020 17:57

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что 15 россиян, госпитализированных в Белоруссии с подозрением на коронавирус, не являются жителями региона. Об этом сообщает издание «Накануне».

«В ряде информационных агентств прошла информация. По тем данным, которые я буквально только что получил от специалистов правоохранительных органов, среди 15 заболевших граждан из Нижнего Тагила нет. Там были граждане из других регионов нашей страны», отметил Дмитрий Козловских.

Напомним, 10 апреля глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что 15 россиян, приехавших на строительство БелАЭС и госпитализированных с коронавирусной инфекцией, оказались жителями Нижнего Тагила. Белорусское издание Tut.by отмечает, что первый тест у российских специалистов дал положительный результат, второй тест от другого производителя наличие COVID-19 у пациентов не выявил. Сейчас россияне находятся в Сморгонской центральной районной больнице под охраной милиции. Их ещё раз проверят на наличие инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк»

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