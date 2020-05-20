«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о передаче активов в Венесуэле бывшему дочернему ЧОПу в Рязани

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к РБК из-за публикации «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», сообщается на сайте нефтяной компании.

По мнению «Роснефти», заголовок статьи ввёл в заблуждение «общественность, представителей рынка и регуляторов», так как истинной сутью сделки было полное прекращение деятельности «Роснефти» в Венесуэле и продажа местных активов компании, принадлежащей Российской Федерации.

«Информация о том, что владельцем венесуэльских активов стала Российская Федерация, содержится в исходных материалах, на которые ссылается издание РБК. Тем не менее редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ», — сказано в заявлении.

Редакция издания отказалась опровергнуть информацию и извиниться, поэтому «Роснефть» подала не неё в суд. Сейчас публикация РБК называется «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП», в ней рассказывается, что государственная компания выкупила 80% «Национального нефтяного консорциума», через который «Роснефть» владела добывающим активом в Венесуэле, и записала его на частное охранное предприятие «РН-Охрана-Рязань», который раньше также принадлежал «Роснефти».