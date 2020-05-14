Выкупленный государством актив «Роснефти» в Венесуэле записали на её бывший дочерний ЧОП

Государственная компания «Росзарубежнефть» выкупила 80% «Национального нефтяного консорциума», через который «Роснефть» владела добывающим активом в Венесуэле, и записала его на рязанское частное охранное предприятие (ЧОП), пишет «Интерфакс». «Роснефть» продала актив в обмен на пакет своих акций, принадлежавший государству.

Как следует из данных реестра юридических лиц, владельцем доли в ННК стало частное охранноепредприятие «РН-Охрана-Рязань» — в конце апреля «Роснефть» продала его «Росзарубежнефти». Уставной капитал предприятия на момент регистрации составлял 250 тысяч рублей, 1 мая вместе со сменой собственника он был увеличен до 322,75 миллиарда. Такой же уставной капитал у самой «Росзарубежнефти».

Напомним, власти зарегистрировали «Росзарубежнефть» 28 марта — в тот же день, когда правительство объявило о покупке нефтяных активов в Венесуэле на баланс неназванной компании со стопроцентным государственным участием.