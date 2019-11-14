«Роскосмос» закупит новогодние подарки на 17 млн рублей

Госкорпорация «Роскосмос» закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг» пишет «Интерфакс».

В техническом задании указано, что «Роскосмос» закупит 500 флисовых накидок тёмно-синего цвета со звёздами и логотипом компании. Кроме того, тысяча человек получит подарочные наборы с космической едой: в набор будет входить шесть туб с борщом, гороховым супом, гречкой с мясом, треской с картофелем, творогом с яблочным пюре и клюквенным морсом.

Планируется также закупить тысячу экземпляров настольной игры. Среди других приобретаемых товаров — 800 портативных зарядных устройств для мобильных телефонов, 1,5 тысячи керамических ёлочных игрушек в виде луноходов, 800 керамических кружек с крышкой.

По заказу госкомпании также подготовят 800 наборов конфет, которые будут раскрашены глазурью в цвета планет Солнечной системы.

В июле сообщалось, что «Роскосмос», в работе которого Счётная палата нашла многомиллиардные нарушения, собирается до конца года закрыть доступ к данным госзакупок в ракетно-космической отрасли. Для этого госкорпорация готовит поправки в 44 ФЗ.