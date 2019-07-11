«Роскосмос» готовится засекретить госзакупки в ракетно-космической отрасли

Роскосмос, в работе которого Счётная палата нашла многомиллиардные нарушения, собирается до конца года закрыть доступ к данным госзакупок в ракетно-космической отрасли, пишет «Интерфакс». Для этого госкорпорация готовит поправки в 44 ФЗ.

«Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли», — сообщает «Роскосмос».

Авторы инициативы считают, что поправки могут выступить в силу уже до конца года.