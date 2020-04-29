Роскомнадзор заблокировал медицинское издание Vademecum из-за новости о компенсациях за лечение пациентов с коронавирусом

Генпрокуратура потребовала заблокировать новость на сайте профильного медицинского издания Vademecum о том, что лечение больных коронавирусной инфекцией в Москве компенсируется только при госпитализации на скорой помощи, вскоре после этого сайт издания оказался в списке заблокированных ресурсов Роскомнадзора, сообщила шеф-редактор СМИ Дарья Шубина. Редакция назвала это цензурой.

Новость была опубликована Vademecum 22 апреля, издание ссылалось на официальное уведомление Московского городского фонда ОМС, которое он разослал руководителям медучреждений и страховых организаций. В Генпрокуратуре считают, что новость Vademecum не соответствует действительности.

В редакционном заявлении Vademecum отмечает, что Роскомнадзор прислал им требование удалить текст. Однако, по мнению журналистов, недостоверной информации новость не содержала — опубликованные данные подтвердил пресс-релиз МГФОМС, который издание получило 23 апреля вместе с другими журналистами. Редакция обжалует решение Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

«Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой" как проявление жёсткой цензуры со стороны органов власти», — говорится в заявлении редакции.

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