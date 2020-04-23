Клиникам в Москве компенсируют лечение пациентов с коронавирусом только в случае их госпитализации на скорой

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования уведомил руководителей медучреждений, что будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только в том случае, если их доставили бригады скорой и неотложной помощи, со ссылкой на разосланное руководителям больниц и страховых организаций письмо фонда пишет издание Vademecum.

Если больной с коронавирусом, пневмонией или дыхательной недостаточностью прибыл в медучреждение сам, то получить компенсацию за его лечению оно не сможет. Руководитель одной из московских государственных больниц пояснил, что сейчас прибывшие самостоятельно или привезённые родственниками пациенты госпитализируются при наличии показаний. Согласно федеральному закону «Об охране здоровья», им не могут отказать в медицинской помощи.

По данным городского фонда ОМС, расходы на лечение пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчёта 200–205 тысяч рублей на одного пациента. По оценкам Vademecum, общие расходы на лечение больных с коронавирусом могут составлять около пяти миллиардов рублей, без учёта заболевших, которые лечатся на дому.

В России накануне было подтверждено 57 999 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 5236.

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