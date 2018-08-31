Роскомнадзор: «Яндексу» больше не грозит блокировка

«Яндекс» выполнил требования по удалению пиратского контента, поэтому оснований для блокировки его видеосервиса нет, со ссылкой на заявление Роскомнадзора пишет «Интерфакс».

«Проверка, проведённая специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" в настоящий момент отсутствуют», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство обещало «Яндексу» полную блокировку в случае, если компания не ограничит доступ к пиратскому контенту до вечера четверга, 30 августа. Днём в четверг «Яндекс» объявил, что выполнил условия Роскомнадзора, при этом заявив, что отвергает обвинения в распространении пиратского контента.

Ранее на пиратский контент в сервисе «Яндекс.Видео» жаловался холдинг «Газпром-медиа», подавший несколько исков в суды. Мосгорсуд обязал Роскомнадзор обеспечить досудебную блокировку «Яндекс.Видео». По техническим причинам в случае блокировки «Яндекс.Видео» был бы ограничен доступ ко всему сайту yandex.ru.