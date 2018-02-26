Роскомнадзор снял блокировку с сайта Навального из-за расследования о Дерипаске

Роскомнадзор удалил из реестра запрещённой информации страницы сайта Алексея Навального с расследованием о бизнесмене Олеге Дерипаске и Насте Рыбке, со ссылкой на представителя ведомства пишет RNS.

«В связи с решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края в Единый реестр запрещённой информации были включены две страницы указанного вами сайта. В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из Единого реестра исключены», — сообщили в Роскомнадзоре.

Напомним, 15 февраля Алексей Навальный сообщил в Twitter, что Роскомнадзор начал блокировать его сайт.

«Роскомнадзор приступил к блокировке navalny.com по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно», — писал оппозиционер.

Роскомандзор сообщал, что ведомство через Единый реестр запрещённой информации обязало операторов связи ограничить доступ к страницам сайта Навального, которые указаны в решении Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.