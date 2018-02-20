Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов

С момента принятия закона о запрете обхода блокировок Роскомнадзор ни разу не требовал блокировки доступа к сайтам, внесённым в реестр запрещённой информации, от VPN-сервисов или анонимайзеров, со ссылкой на представителя ведомства пишет РБК.

Закон о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры действует в России с ноября 2017 года и предполагает, что ФСБ или другие структуры, которые ведут оперативно-розыскную деятельность (ОРД), определяют, к каким именно сервисам должны быть обращены требования Роскомнадзора подключиться к системе с информацией о запрещённых сайтах и начинать блокировать к ним доступ.

«По состоянию на сегодня обращений от участников ОРД и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало», — заявил представитель Роскомнадзора.

Соблюдать закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок нежелательной в России информации согласились все самые популярные в стране крупные сервисы, заявил 1 ноября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, он назвал cameleo.ru и 2ip.ru. В то же время представители большинства зарубежных сервисов изначально сообщили, что не подчинятся требованиям российского законодательства, и продолжают придерживаться данной позиции.