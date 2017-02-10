Роскомнадзор предупредил «Эхо Москвы» о возможном закрытии через пять дней

Роскомнадзор направил письмо руководству радиостанции «Эхо Москвы», в котором предупреждает радиостанцию о возможном закрытии 15 февраля 2017 года из-за того, что одним из соучредителей радиостанции по-прежнему остаётся иностранная компания. Об этом со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского пишет «Медуза».

«Экспертиза материалов документов показала, что один из акционеров ЗАО "Эхо Москвы" имеет иностранную долю капитала 19,92%, что противоречит требованиям, установленным законом "О СМИ"», — говорится в письме ведомства.

В письме Роскомнадзор напомнил, что иностранное государство, организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо с «иностранным участием, иностранный гражданин… не вправе выступать учредителем СМИ».

Чиновники предложили решить проблему путём перерегистрации нового ЗАО на нового учредителя, структура которого не нарушает закон. Радиостанция должна устранить нарушения до 15 февраля, иначе её деятельность может быть приостановлена, настаивают в ведомстве.

«Мы получили это письмо, и наши юристы работают над ним. Я подтверждаю, что такое письмо было прислано 31 января генеральному директору радиостанции Екатерине Павловой. Я его получил 6 февраля, мне оно было переслано», — сообщил агентству RNS совладелец и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Агентство новостей «Между строк»

