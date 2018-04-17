Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store и Google Play

Роскомнадзор направил Apple и Google требование об удалении мессенджера Telegram из App Store и Google Play, пишет «Интерфакс».

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 марта вынес решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписок пользователей. Днём 16 апреля Роскомнадзор начал рассылать операторам связи письма с требованием блокировки мессенджера. Позже стало известно, что в связи с ограничением доступа к Telegram Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых сайтов подсети, которые содержат тысячи IP-адресов Amazon и Google, и количество заблокированных адресов превысило 2,5 миллиона.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — отмечал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

17 апреля в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что продолжат блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют работе в России Telegram.