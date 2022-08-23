Роскомнадзор попросил книжный союз изъять из продажи книги с ЛГБТ-тематикой

Роскомнадзор обратился в книжный союз с просьбой исключить массовую доступность книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, «в рамках саморегулирования книжной отрасли». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре пояснили, что распространение ЛГБТ-пропаганды в любом её виде не соответствует традиционным ценностям российского общества и представляет опасность не только для подростков, но и для взрослых. На сегодняшний день в России запрещено распространение пропаганды «девиантных отношений среди несовершеннолетних», но материалы, в том числе книги, остаются доступными.

«Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Ранее проект таких изменений обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре и был передан депутатам. В настоящее время законопроект внесён в Государственную Думу», — добавили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в Госдуму уже внесли законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц за пропаганду ЛГБТ. Согласно предложенным поправкам, ответственность должна наступать за пропаганду нетрадиционных связей среди людей любого возраста, а не только среди несовершеннолетних.

Ранее в Нижнем Тагиле представители «Справедливой России» заявляли о том, что скупили весь тираж ЛГБТ-изданий в книжных магазинах сети «Читай-город» и передали отцу Геннадию, настоятелю храма Александра Невского. Однако журналист АН «Между строк» побывал в магазине «Читай-город» в ТЦ «Кит» и там опровергли информацию о массовой скупке книг о нетрадиционных отношениях.

«У нас подобная литература находится в закрытом доступе, ограничения везде стоят 18+, в плёнку запечатано. Таких книг сейчас много. Если книгу хотят купить подростки, то они должны быть с родителями. Мы слышали о подобных провокациях в магазинах сети в других городах нашей страны, однако у нас ничего такого не происходило и никто ничего массово не скупал. А если будут какие-либо провокации, мы просто вызовем полицию», — заявили АН «Между строк» продавцы.