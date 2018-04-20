Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов сервиса Microsoft

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых ресурсов более 130 тысяч IP-адресов платформы Azure, принадлежащей компании Microsoft, со ссылкой на копию выгрузки реестра для блокировки провайдерами пишет РБК.

Информацию о блокировке IP-адресов Azure подтвердил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. Он отметил, что заблокированными оказались также адреса ещё одного крупного хостинг-провайдера DigitalOcean, облачные сервисы Scaleway и Hetzner Online.

О сбоях в работе из-за блокировки Роскомнадзора сообщали уже несколько компаний, среди них мессенджеры, социальные сети, онлайн-игры и крупные компании.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram, объяснив это отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

16 апреля Роскомнадзор приступил к выполнению решения. Регулятор направил операторам сотовой связи просьбы о блокировке мессенджера. На следующий день Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, которые Telegram использует для обхода блокировки.

Telegram продолжает работать и после блокировки. Инвестор мессенджера и основной акционер Qiwi Сергей Солонин связал это с тем, что встроенная в Telegram технология позволяет менять IP-адреса с помощью смартфонов.