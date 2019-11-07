Роскомнадзор готовится ввести ответственность за покупку персональных данных

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил ТАСС, что ведомство предложило поправки в законодательство, согласно которым покупка чужих персональных данных в России может стать административным правонарушением, за которое будет установлена ответственность.

По его словам, поправки в КоАП будут готовы для выноса на общественное обсуждение к весне 2020 года, они будут предусматривать ответственность не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их приобретение и последующее использование.

«Мы считаем, что поскольку утечка персональных данных является серьёзной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на чёрном рынке приобретает массив персональных данных и потом их использует без права на то, должен нести ответственность. Это основной подход. Поправки по этому поводу мы намерены подготовить — я думаю, что к весенней сессии вынесем их на общественное обсуждение», — приводит слова чиновника ТАСС.

В октябре стало известно по меньшей мере о двух масштабных утечках персональных данных клиентов Сбербанка. В ноябре внутреннее расследование утечки данных своих клиентов начал Альфа-банк.