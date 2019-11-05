Данные клиентов Альфа-банка выставили на продажу в сети

Данные кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу на специализированном форуме. Продавец утверждает, что у него есть данные около 3,5 тысячи держателей карт банка и ещё почти 3 тысяч клиентов «АльфаСтрахования». В Альфа-банке признали утечку данных небольшого числа людей.

В Альфа-банке подтвердили факт утечки, заявив, что она затрагивает небольшое число клиентов и не создаёт угрозы для денег на счетах.

«На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов. Установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — подчеркнул представитель Альфа-банка.

Сейчас банк проводит расследование для понимания масштаба проблемы и выявления причин утечки.

В начале октября АН «Между строк» опубликовало материал о самых популярных схемах карточных мошенников и рекомендации по защите от их действий.