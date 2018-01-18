Росгвардия пообещала жёстко пресекать несанкционированные акции во время выборов

Росгвардия будет действовать жёстко в случае проведения несанкционированных акций во время предстоящих президентских выборов, со ссылкой на замначальника Главного управления охраны общественного порядка Алексея Зинина пишет ТАСС .

«Мы всегда ожидаем и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, то мы к этому будем готовы. Будем действовать жёстко, но в рамках действующего законодательства», — заявил Зинин.

Зинин отметил, что выборы президента России — одно из главных мероприятий 2018 года.

«Нам предстоит принять участие совместно с МВД и частными охранными предприятиями в охране более 93 тысяч избирательных участков и прилегающих территорий», — отметил он.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что одной из основных задач прокуратуры в 2018 году станет борьба с несогласованными митингами во время президентской кампании.

Выборы президента России пройдут 18 марта, согласно результатам недавнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы выборы проходили сейчас, действующий президент Владимир Путин набрал бы 81,1% голосов, выдвинутый КПРФ Павел Грудинин — 7,6%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,2%. Результаты остальных кандидатов составили бы меньше 1%.