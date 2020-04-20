Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты искусственной вентиляции лёгких

Правительство России выделило Росгвардии 1,3 миллиарда рублей на медицинскую технику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на официальном портале правовой информации.

Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина деньги выделяются в том числе на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, бесконтактных термометров, обеззараживателей воздуха.

Напомним, в конце марта в регионах России сообщали о нехватке порядка девяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы для лечения больных коронавирусом. Необходимой реанимационной аппаратурой обеспечены больницы только в нескольких регионах: Москве, ХМАО, Калмыкии, Самарской, Пензенской и Амурской областях. В ряде регионов нехватка составляет более 50%. В то же время в начале апреля Россия отправляла в Италию, США и Сербию гуманитарные грузы с медицинскими масками и медицинским оборудованием.

На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».