Росавиация требует наказать сотрудников лоукостера «Победа» за полёт по «фаллической» траектории в поддержку Дзюбы

В Росавиации требуют наказать руководителя и пилотов авиакомпании «Победа», которые отклонились от утверждённого плана полёта и пролетели по траектории, похожей на фаллический символ. Это случилось 11 ноября во время рейса Москва — Екатеринбург. Снимок траектории полёта над Нефтекамском вызвал в Сети бурные обсуждения: пользователи посчитали, что таким способом капитаны выразили поддержку футболисту Артёму Дзюбе.
В отчёте Росавиации, сказано, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полёта. В случившемся ведомство винит руководство авиакомпании «Победа», сообщает РБК.
По итогам расследования комиссия посоветовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО “Авиакомпания “Победа” занимаемой должности». Также в Росавиации рекомендовали направить отчёт в правоохранительные и надзорные органы «для применения мер воздействия в отношении персонала “Победы”». В авиакомпаниях, Росавиации и Минтрансе документ не комментируют.
- Травля капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы началась после того, как в ночь на 8 ноября в Сети появилось его видео интимного характера. После этого главный тренер сборной Станислав Черчесов исключил Дзюбу из заявки на ноябрьские матчи, чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива.
- Позже выяснилось, что футболист стал жертвой вымогателей, которые похитили данные и требовали у футболиста 5 млн долларов за непубликацию.
- 19 ноября сборная России без своего капитана проиграла Сербии в заключительной игре группового этапа Лиги наций со счётом 0:5. Это крупнейшее поражение российской команды за последние 16 лет.