Росавиация требует наказать сотрудников лоукостера «Победа» за полёт по «фаллической» траектории в поддержку Дзюбы

В Росавиации требуют наказать руководителя и пилотов авиакомпании «Победа», которые отклонились от утверждённого плана полёта и пролетели по траектории, похожей на фаллический символ. Это случилось 11 ноября во время рейса Москва — Екатеринбург. Снимок траектории полёта над Нефтекамском вызвал в Сети бурные обсуждения: пользователи посчитали, что таким способом капитаны выразили поддержку футболисту Артёму Дзюбе.

В отчёте Росавиации, сказано, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полёта. В случившемся ведомство винит руководство авиакомпании «Победа», сообщает РБК.

По итогам расследования комиссия посоветовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО “Авиакомпания “Победа” занимаемой должности». Также в Росавиации рекомендовали направить отчёт в правоохранительные и надзорные органы «для применения мер воздействия в отношении персонала “Победы”». В авиакомпаниях, Росавиации и Минтрансе документ не комментируют.