Сборная России по футболу после отстранения Дзюбы проиграла сербам в решающем матче

Сборная России по футболу проиграла Сербии в заключительной игре группового этапа Лиги наций со счётом 0:5. Это крупнейшее поражение российской команды за последние 16 лет, отмечает Championat.com.

Матч проходил в Белграде. Сербская команда забила первые четыре мяча уже в первом тайме. В итоге команда Станислава Черчесова заняла второе место с 8 очками и не вышла в лигу А розыгрыша наций сезона 2020/2023. До последнего тура российские игроки лидировали в группе. Также сборная России упала в третью корзину жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира 2020 года.

В начале ноября нападающий российской сборной Артём Дзюба был отстранён от ноябрьских матчей после того, как в сеть попало интимное видео с его участием. Черчесов объяснил своё решение тем, что негативное внимание к футболисту может помешать команде нормально подготовиться к матчу. Новым капитаном был назначен Георгий Джикия.