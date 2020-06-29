«Росатом» отправил «критически важных» сотрудников атомных электростанций на трёхмесячный карантин

Издание «Проект» выяснило, что сотрудников атомных электростанций в начале апреля заставили изолироваться в санаториях и до сих пор не отпускают их домой под угрозой увольнения.

По данным издания, более тысячи сотрудников блочного щита управления АЭС в начале апреля перевели на проживание в санатории, пообещав им, что карантин продлится две-три недели. Эти сотрудники считаются критически важными — их очень сложно заменить, поэтому так «Росатом» решил оградить их от эпидемии. Многие не взяли с собой никаких вещей, кроме пропуска на АЭС.

Сотрудники Ленинградской, Смоленской и Курской станций до сих пор живут в профилакториях. По их словам, покидать территорию санатория нельзя под угрозой увольнения, снижения зарплаты или проблем при переаттестации. В курском санатории на момент перевода не было интернета, поэтому с родственниками атомщики могут общаться только по телефону. Такие меры в «Росатоме» объясняют сложной эпидемиологической ситуацией и заботой о здоровье сотрудников.

Кроме того, «Проекту» рассказали, что голосование по поправкам к Конституции организовали прямо на территории санаториев: урну для бюллетеней привозят днём, а на ночь увозят в неизвестном направлении. Сотрудникам выдали свидетельства о голосовании — они подозревают, что таким образом руководство хочет контролировать явку. Так как некоторые не взяли с собой паспорта, 26 июня руководство разрешило родственникам привезти их в санаторий, чтобы все смогли проголосовать.

В то же время, несмотря на карантин, сотрудники продолжают заболевать коронавирусом из-за контактов с персоналом санаториев, которому разрешено уходить домой. Директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов заявил, что в компании заболели около 860 человек, сотрудников БЩУ среди них нет. По его словам, «Росатом» — «самая безопасная компания», так как количество тестов на 1000 человек в ней значительно больше, чем в среднем по стране.