«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Свердловскую область из Германии радиоактивных отходов

В Техснабэкспорте, который входит в госкорпорацию «Росатом», ответили на заявление Greenpeace о ввозе в Россию из Германии радиоактивных отходов. В компании заявили, что речь идёт не о захоронении, а о переработке урана до полезного вещества.

«Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идёт о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — цитирует сообщение компании «Интерфакс».

Там уточнили, что обеднённый уран — это полезное сырьё, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащённого урана. Таким образом, его привозят в Россию на переработку до полезного продукта — обогащённого уранового продукта. В компании пояснили, что после переработки его вывезут обратно за рубеж.

Ранее в российском отделении Greenpeace заявили, что с мая по октябрь 2019 года из немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (Новоуральск) отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн ядерных отходов.